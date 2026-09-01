Fiica lui Viktor Orbán, în centrul unei afaceri de 8 milioane de euro din bani publici. Legătura cu Bucureștiul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 14:40

O campanie de promovare a Ungariei prin influenceri străini a costat aproximativ 8 milioane de euro din bani publici, potrivit unor documente obținute printr-o solicitare de acces la informații.

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