Escrocii umblă, mai nou, cu sacoșa. Vârstnicii, păcăliți direct în pragul casei

Persoanele în vârstă devin din nou ținta preferată a escrocilor care profită de încrederea lor. În Bacău și Cernavodă, mai mulți pensionari au fost păcăliți de indivizi care s-au prezentat direct la ușă, pretinzând că sunt vecini sau vânzători ambulanți. Poliția a deschis anchete pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați, potrivit realitatea.net.

Metoda „vecinul cu sacoșa” – două victime în Bacău

În județul Bacău, doi pensionari au fost abordați de persoane necunoscute care s-au dat drept vecini și le-au oferit spre vânzare produse alimentare. Prețurile erau mult mai mari decât cele reale, iar conținutul sacoșelor nu avea nicio legătură cu ceea ce fusese prezentat.

Una dintre victime este o femeie de 83 de ani din Comănești. Pe 10 februarie, în jurul orei 11:00, o femeie necunoscută a bătut la ușa ei, pretinzând că locuiește în același bloc. I-a oferit „pește și pui de calitate”, cerând 850 de lei. După ce a plătit, bătrâna a descoperit că în sacoșe se aflau alte tipuri de pește și cantități mult mai mici.

Escrocii, prinși cu mașina plină de marfă

Polițiștii au identificat rapid un autoturism în care se aflau doi bărbați din Galați, având în portbagaj 70 de kilograme de pește și 20 de kilograme de carne de pui. În apropiere a fost găsită și o femeie de 47 de ani, tot din Galați, care avea asupra ei o sacoșă cu 18 kilograme de pește și 7 kilograme de carne de pui.

Ancheta a arătat că cei trei păcăliseră și o altă bătrână din Comănești, folosind aceeași metodă. Prejudiciul total: 1.300 de lei.

Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune și urmează să fie prezentați procurorilor.

Avertismentul poliției

Reprezentanții IPJ Bacău au explicat modul de operare: „La data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuința bătrânei, precizând că este vecina de bloc și i-ar fi oferit spre vânzare pește și pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat suma solicitată, iar ulterior, după plecarea acesteia, a constatat că în sacoșe se aflau alte specii de pește și cantități mai mici decât cele prezentate”.