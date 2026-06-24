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EASA dispune inspecții la 16 aeronave Airbus A380 după descoperirea unor fisuri la aripi

Aeronavă Airbus A380

Aeronavă Airbus A380

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net

Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană a ordonat inspectarea a 16 aeronave de tip Airbus A380, dintre care cinci în regim de urgență, după identificarea unor fisuri în structura aripilor unui avion, a confirmat producătorul Airbus.

Potrivit companiei, 15 dintre aeronavele vizate sunt operate de Emirates, iar una aparține transportatorului australian Qantas. Cele cinci avioane Emirates incluse în categoria de urgență trebuie verificate imediat, înainte de efectuarea următorului zbor.

Decizia EASA este inclusă într-o directivă de urgență și vine în continuarea unor controale dispuse în ultimii doi ani pentru depistarea eventualelor fisuri la lonjeroanele aripilor.

Verificările vizează anumite zone ale structurii de rezistență din partea frontală și posterioară a aripilor, între nervurile acestora.

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