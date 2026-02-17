Cursuri suspendate în județul Giurgiu din cauza codului portocaliu de ninsoare

Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate miercuri

Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate miercuri, 18 februarie, în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, ca urmare a avertizării meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, iar activitatea didactică se va desfășura în sistem online.

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00. Meteorologii anunță ninsoare abundentă, cu depunerea unui strat de zăpadă de 20–50 de centimetri, precum și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60–85 km/h. În aceste condiții, se va produce viscol, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.

Autoritățile precizează că evoluția fenomenelor meteorologice este monitorizată permanent prin Centrul Operațional al ISU Giurgiu, iar echipajele de intervenție sunt pregătite să acționeze în funcție de situația din teren.