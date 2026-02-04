Alertă pentru părinți: două loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase din magazine

Risc uriaș de toxiinfecție alimentară

Nestlé România a anunțat extinderea rechemării a două loturi de lapte praf pentru bebeluși, după noi teste care au depistat prezența unei toxine produse de Bacillus cereus, informează ANSVSA. Produsele vizate nu trebuie oferite spre consum și pot fi returnate în magazine pentru recuperarea contravalorii.

Nestle România a decis, pe baza noilor metode de testare anunțate de autoritățile europene, extinderea rechemării de la consumatori a două loturi de formulă de lapte pentru sugari, inițiată la data de 6 ianuarie 2026, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, produsele vizate sunt: NAN 1 Optipro 800 g - lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31 decembrie 2027, și NAN 1 Comfortis 800 g - lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31 decembrie 2027.

Reprezentanții ANSVSA spun că motivul retragerii este acela de a avea "un nivel nedetectabil de cereulidă (o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus n.r.) în formulele de lapte pentru sugari, care poate provoca toxiinfecții alimentare".

Inspectorii sanitari recomandă, astfel, consumatorilor care au achiziționat produse din loturile menționate să nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Anunțul de rechemare a fost publicat și pe site-ul ANSVSA, împreună cu retailerul Kaufland, care a atașat și lista tuturor magazinelor din rețea de unde au putut fi achiziționate aceste loturi de produse.

În data de 6 ianuarie 2026, gigantul elvețian Nestle a anunțat o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA și NAN, în mai multe țări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia și Franța, din cauza prezenței potențiale a unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale.