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Alertă de ploi torențiale și furtuni în aproape jumătate din țară
FOTO: Arhivă
Publicat16 iun. 2026, 11:11
Actualizat16 iun. 2026, 11:55
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o atenționare de cod galben pentru ploi torențiale și furtuni, valabilă în 13 județe din nordul țării. Avertizarea intră în vigoare pe 17 iunie, la ora 12:00, și este valabilă până pe 18 iunie, la ora 02:00.
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