Adolescent de 17 ani, prins fără permis după un accident în Tecuci. Polițiștii verifică dacă mașina era furată

Un tânăr de 17 ani din Bârlad este cercetat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în noaptea de 11 iunie, în municipiul Tecuci. Adolescentul a fost identificat la volanul unui autoturism, deși nu deține permis de conducere.

Accidentul a avut loc în jurul orei 03:20, când mașina a lovit bordura unui sens giratoriu și a fost proiectată într-un parapet metalic, în zona Variantei Tecuci. După impact, tânărul ar fi suferit răni ușoare, însă a plecat de la locul accidentului înainte de sosirea polițiștilor.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că adolescentul nu are dreptul de a conduce. De asemenea, sunt efectuate verificări pentru a stabili dacă autoturismul implicat în accident ar fi fost sustras.