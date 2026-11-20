Publicat 20 nov. 2026, 13:26 Sursă realitatea.net

O femeie de 26 de ani și fiica ei, în vârstă de 3 ani și jumătate, au murit în urma coliziunii dintre autoturismul lor și un tren de călători pe linia Galați – Brașov, în localitatea Florești, județul Prahova.

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