O femeie de 26 de ani și fiica ei, în vârstă de 3 ani și jumătate, au murit în urma coliziunii dintre autoturismul lor și un tren de călători pe linia Galați – Brașov, în localitatea Florești, județul Prahova.
Incidentul s-a produs în zona Cap Roșu.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.
La sosirea forțelor de salvare, cele două victime se aflau în stop cardio-respirator. Deși medicii au inițiat manevrele de resuscitare, leziunile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat pentru ambele persoane.
Trenul de călători care circula pe relația Galați – Brașov transporta aproximativ 200 de pasageri, dintre care niciunul nu a suferit răni. Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs impactul la trecerea la nivel cu calea ferată.