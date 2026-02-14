5 piese cu care să‑ți dai gata partenera iubita de Valentine's Day, în funcție de decadă - PLAYLIST

Dacă vrei să impresionezi fără flori, fără declarații siropoase și fără poezii copiate de pe internet, muzica rămâne arma supremă. Iar adevărul e simplu: fiecare deceniu are câte o piesă care topește inimi. Am făcut o listă scurtă, simpatică și garantat eficientă — testată de generații întregi de îndrăgostiți.

Dacă vrei să impresionezi fără flori, fără declarații siropoase și fără poezii copiate de pe internet, muzica rămâne arma supremă. Iar adevărul e simplu: fiecare deceniu are câte o piesă care topește inimi. Am făcut o listă scurtă, simpatică și garantat eficientă — testată de generații întregi de îndrăgostiți.

Anii ’80 – clasicul care nu dă greș

“Time After Time” – Cyndi Lauper O baladă care spune tot ce nu reușești tu să formulezi coerent când te uiți la ea.

Anii ’90 – perioada în care romantismul era sport național

“I Will Always Love You” – Whitney Houston Dacă nu se emoționează la asta, verifică dacă nu cumva e robot.

Anii 2000 – epoca în care toți aveam un playlist „de suflet”

“You’re Beautiful” – James Blunt Perfectă pentru când vrei să pari sensibil, dar nu exagerat.

Anii 2010 – generația care a descoperit iubirea pe YouTube

“All of Me” – John Legend O piesă care transformă orice living într-o scenă de film romantic.

Anii 2020 – minimalism, TikTok și declarații pe beat lent

“As It Was” – Harry Styles Modernă, catchy și suficient de emoțională cât să dea impresia că ai gusturi fine.

Nu contează decada, contează intenția. Dar dacă alegi piesa potrivită, ai deja 70% din treabă rezolvată. Restul… depinde de tine.