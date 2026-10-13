Vaccinare antigripală 2026–2027: 27 de farmacii din Galați unde vă puteți imuniza

În sezonul 2026–2027, 27 de farmacii autorizate din Galați oferă posibilitatea vaccinării antigripale. Află ce trebuie să verifici înainte de imunizare.
Locuitorii județului Galați au la dispoziție 27 de farmacii autorizate în care se poate realiza vaccinarea antigripală în sezonul 2026–2027. Imunizarea în farmaciile autorizate reprezintă o alternativă accesibilă pentru persoanele care doresc să se protejeze împotriva gripei în sezonul rece.
Vaccinarea antigripală are un rol important în prevenirea formelor severe ale bolii, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Cei interesați pot solicita informații despre disponibilitatea vaccinului, condițiile de administrare și eventualele facilități de compensare.
Unde vă puteți vaccina antigripal în Galați
Pentru sezonul gripal 2026–2027, în județul Galați sunt menționate 27 de farmacii autorizate pentru vaccinarea antigripală. Înainte de a merge la o farmacie, este recomandat să verificați dacă serviciul este disponibil, dacă există vaccin în stoc și dacă este necesară o programare.
Persoanele interesate trebuie să se informeze și cu privire la documentele necesare, modalitatea de procurare a vaccinului și condițiile în care acesta poate fi administrat de personalul autorizat.
Lista actualizată a farmaciilor participante poate fi consultată în materialele publicate de autoritățile sanitare sau în articolul-sursă.
Cine ar trebui să ia în considerare vaccinarea antigripală
Vaccinarea este recomandată în special persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta complicații în urma gripei. Printre acestea se numără vârstnicii, persoanele cu anumite afecțiuni cronice, femeile însărcinate și alte categorii vulnerabile.
Pentru a afla dacă vaccinul este potrivit în situația individuală și dacă există posibilitatea compensării, persoanele interesate pot solicita sfatul medicului de familie sau al farmacistului.
Condițiile de eligibilitate și nivelul compensării trebuie verificate în funcție de reglementările aplicabile în sezonul 2026–2027.
De ce este importantă vaccinarea antigripală
Gripa este o infecție respiratorie care poate provoca îmbolnăviri severe, mai ales în rândul persoanelor cu risc crescut. Vaccinarea anuală contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de apariție a complicațiilor, însă nivelul de protecție poate varia de la o persoană la alta.
Pe lângă imunizare, specialiștii recomandă respectarea măsurilor de igienă și solicitarea sfatului medical atunci când apar simptome care ridică suspiciunea unei infecții respiratorii.
Persoanele care doresc să se vaccineze în sezonul 2026–2027 sunt încurajate să se informeze din timp cu privire la farmaciile autorizate din județul Galați și la condițiile de administrare a vaccinului antigripal.