Vaccinare antigripală 2026–2027: 27 de farmacii din Galați unde vă puteți imuniza

Publicat 13 oct. 2026, 12:01 Sursă realitatea.net

În sezonul 2026–2027, 27 de farmacii autorizate din Galați oferă posibilitatea vaccinării antigripale. Află ce trebuie să verifici înainte de imunizare.

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