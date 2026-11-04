Tumoră uriașă de 20 de centimetri, extirpată de medicii din Galați! Pacienta avea doar 25 de ani.
Sala de operație
Medicii din Galați au extirpat o tumoră de peste 20 cm de la o tânără de 25 de ani. Dr. Constantin Truș avertizează asupra controalelor medicale.
O intervenție chirurgicală extrem de dificilă a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați, unde medicii au reușit să salveze viața unei tinere mame de numai 25 de ani. Pacienta ajunsese la spital în stare critică, după ce o tumoră abdomino-pelvină de peste 20 de centimetri îi afectase grav organele interne. Medicul chirurg Constantin Truș a povestit detaliile operației și a transmis un avertisment important despre pericolul amânării controalelor medicale.
Tumoră de peste 20 de centimetri, descoperită la o tânără de 25 de ani
Cazul a fost prezentat de medicul chirurg Constantin Truș, care a explicat că pacienta fusese diagnosticată inițial cu fibrom uterin după cea de-a doua naștere.
Din cauza responsabilităților familiale și a lipsei timpului, tânăra nu a mai efectuat controalele medicale periodice. Situația s-a agravat treptat, iar femeia a ajuns la spital abia când durerile abdominale puternice și starea accentuată de slăbiciune au devenit imposibil de ignorat.
Investigațiile au scos la iveală o formațiune tumorală abdomino-pelvină gigantică, cu dimensiuni de peste 20 de centimetri, care ocupa aproape întreg bazinul și afecta organele din apropiere.
Hemoglobină de numai 3 g/dL. Medicii au intervenit în regim de urgență
Starea pacientei era extrem de gravă încă dinaintea operației. Analizele de laborator au indicat o valoare a hemoglobinei de doar 3 g/dL, mult sub valorile normale.
În aceste condiții, intervenția chirurgicală prezenta riscuri majore, în special din cauza posibilității unei hemoragii severe.
Pentru stabilizarea pacientei și pregătirea operației, echipa medicală a administrat transfuzii de sânge în regim de urgență, reușind să crească nivelul hemoglobinei până la 9 g/dL.
Ulterior, medicii au decis efectuarea unei intervenții chirurgicale clasice, deschise, având în vedere complexitatea cazului și dimensiunea formațiunii tumorale.
Tumora afectase grav vezica urinară și ureterul drept
În timpul operației, chirurgii au constatat că formațiunea tumorală ocupa întreg bazinul și aderase puternic la organele din jur.
Presiunea exercitată de tumoră de-a lungul timpului provocase leziuni importante. Vezica urinară era complet deformată, iar ureterul drept fusese rupt.
Intervenția a necesitat o muncă extrem de dificilă din partea echipei medicale, care a trebuit să îndepărteze formațiunea tumorală și să repare leziunile produse asupra organelor afectate.
Medicii au reușit extirparea completă a tumorii, reconstrucția vezicii urinare și refacerea continuității ureterului drept cu ajutorul unei sonde speciale.
Din cauza gravității afecțiunii, intervenția a presupus și sacrificarea uterului, o consecință deosebit de dificilă pentru o femeie de numai 25 de ani.
Cum se simte tânăra după operația dificilă de la Galați
Potrivit medicului Constantin Truș, intervenția chirurgicală s-a încheiat cu succes, iar pacienta se afla în stare stabilă la momentul relatării cazului.
Tânăra a rămas internată pentru supraveghere medicală și recuperare, după o operație complexă prin care medicii au reușit să îndepărteze formațiunea tumorală și să repare structurile anatomice afectate.
Cazul reprezintă un exemplu al consecințelor grave pe care le poate avea amânarea investigațiilor și a controalelor medicale, chiar și atunci când există un diagnostic cunoscut.
Mesajul medicului Constantin Truș: „Boala nu așteaptă să ne facem curaj”
După această intervenție, chirurgul gălățean a transmis un mesaj important, în special pentru persoanele care amână vizitele la medic din lipsă de timp sau din teama de a descoperi o problemă de sănătate.
Medicul atrage atenția că afecțiunile pot evolua în timp fără simptome evidente, iar întârzierea diagnosticului poate transforma o problemă medicală într-o urgență majoră.
„Frica de diagnostic face întotdeauna mai rău decât un diagnostic pus la timp”, a transmis dr. Constantin Truș.
Chirurgul recomandă efectuarea controalelor medicale periodice și îndeamnă oamenii să își acorde timp pentru propria sănătate.
Cazul tinerei mame de 25 de ani demonstrează cât de importantă poate fi depistarea la timp a unei afecțiuni și cât de grave pot deveni complicațiile atunci când investigațiile medicale sunt amânate.
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