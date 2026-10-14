Spitalul Județean Galați are o nouă secție de cardiologie intervențională
Spitalul Județean Galați / FOTO: Monitorul de Galați
Spitalul Județean Galați a deschis o secție de cardiologie intervențională, cu 80 de echipamente medicale și o investiție de peste 22,5 milioane de lei.
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Galați dispune de o nouă Secție de Cardiologie Intervențională, realizată în urma unei investiții de peste 22,5 milioane de lei. Unitatea medicală este dotată cu aparatură modernă și spații special amenajate pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare grave.
Noua secție va permite extinderea serviciilor de diagnostic și tratament pentru bolnavii cu probleme cardiace, inclusiv prin proceduri intervenționale care pot fi esențiale în situații de urgență. Investiția a fost realizată de Consiliul Județean Galați și include modernizarea spațiilor medicale, echipamente de ultimă generație și condiții îmbunătățite pentru pacienți.
Ce proceduri medicale vor putea fi realizate la noua secție din Galați
Prin deschiderea Secției de Cardiologie Intervențională, medicii de la Spitalul Județean Galați vor putea efectua mai multe proceduri destinate diagnosticării și tratării bolilor cardiovasculare.
Printre acestea se numără coronarografiile, investigații care permit examinarea arterelor coronare, angioplastiile pentru restabilirea circulației sângelui și montarea stenturilor pentru menținerea deschisă a arterelor afectate.
De asemenea, unitatea va putea asigura implantarea stimulatoarelor cardiace pentru pacienții care au nevoie de astfel de dispozitive din cauza anumitor tulburări de ritm cardiac.
Dezvoltarea acestor servicii este importantă pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare severe, pentru care diagnosticarea rapidă și intervenția medicală adecvată pot influența semnificativ evoluția bolii.
Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a prezentat investiția drept un pas important pentru creșterea capacității spitalului de a oferi servicii medicale specializate.
Aproape 3.000 de pacienți cu afecțiuni cardiace, internați în 2025
Necesitatea dezvoltării serviciilor de cardiologie este evidențiată și de numărul pacienților care ajung la Spitalul Județean Galați.
În 2025, aproape 3.000 de persoane au fost internate în Secția de Cardiologie, dintre care peste 1.500 au avut nevoie de îngrijire în cadrul terapiei intensive coronariene.
Activitatea de cardiologie intervențională era deja prezentă în spital. În 2020 a fost montat primul stent, iar în 2021 a fost implantat primul stimulator cardiac.
De atunci, echipa medicală a realizat aproape 2.500 de proceduri de acest tip, potrivit datelor prezentate de conducerea Consiliului Județean Galați.
Noua infrastructură și echipamentele achiziționate sunt menite să susțină dezvoltarea acestor servicii și să îmbunătățească posibilitățile de diagnostic și tratament pentru pacienții din județ.
Secție modernizată, cu 25 de paturi și 80 de echipamente medicale
Noua Secție de Cardiologie Intervențională ocupă o suprafață de peste 700 de metri pătrați, spațiul fiind modernizat și reorganizat pentru a răspunde cerințelor medicale.
Pacienții beneficiază de 25 de paturi, distribuite în 12 saloane dotate cu grupuri sanitare proprii.
Condițiile de funcționare includ instalații de alimentare cu oxigen, sisteme de ventilație și purificare a aerului, climatizare individuală, finisaje antibacteriene și sisteme moderne de siguranță.
Dotarea secției a presupus achiziționarea a 80 de echipamente medicale moderne, prin proiectul „Inimi sănătoase – comunități puternice”, în valoare de 14,5 milioane de lei, finanțat prin Programul Sănătate.
Printre echipamentele achiziționate se află:
un aparat de radiologie C-ARM, utilizat pentru obținerea imaginilor în timpul procedurilor medicale;
un sistem de electrofiziologie cu cartografiere tridimensională, destinat investigării și tratării anumitor tulburări de ritm cardiac;
o stație centrală pentru monitorizarea funcțiilor vitale ale 26 de pacienți;
defibrilatoare, injectomate și alte dispozitive necesare monitorizării și tratării bolnavilor.
Aparatura permite desfășurarea unor proceduri medicale specializate și asigurarea monitorizării pacienților în condiții adecvate.
Investiție de peste 22,5 milioane de lei în sănătatea gălățenilor
Realizarea noii secții face parte din eforturile de modernizare a infrastructurii medicale din județul Galați.
Investiția totală depășește 22,5 milioane de lei și include amenajarea spațiilor, dotarea cu aparatură medicală și dezvoltarea capacității de intervenție a spitalului.
Pentru pacienții cu boli cardiovasculare, extinderea serviciilor specializate poate însemna acces mai bun la investigații și proceduri necesare diagnosticării și tratării afecțiunilor cardiace.
Noua Secție de Cardiologie Intervențională reprezintă astfel o investiție importantă pentru sistemul medical gălățean, într-un domeniu în care accesul la servicii specializate și rapiditatea intervenției pot avea un rol decisiv.
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