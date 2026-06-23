Sanatate· 1 min citire

Spitalele, în pragul grevei generale: operațiile și consultațiile ar putea fi suspendate pe termen nelimitat

Medic

Medic

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat23 iun. 2026, 09:05
Actualizat23 iun. 2026, 09:08

Activitatea din spitalele din România s-ar putea opri începând din această săptămână, după ce sindicatele din sănătate au anunțat că sunt pregătite să declanșeze greva generală. Motivul: noua lege a salarizării, care, potrivit reprezentanților angajaților din sistem, aduce pierderi salariale uriașe.

Răzvan Gae, vicepreședinte SANITAS, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că federația sindicală nu mai are altă opțiune și că protestul ar putea fi declanșat imediat, pe termen nelimitat.

O grevă generală în sănătate ar avea consecințe grave pentru pacienți: operațiile și consultațiile care nu reprezintă urgențe vor fi amânate, iar zeci de mii de bolnavi ar putea rămâne fără îngrijire medicală. Doar serviciile de urgență ar continua să funcționeze, conform legii.

Sindicatele au cerut autorităților modificarea urgentă a legii salarizării și au mers mai departe, solicitând sprijin inclusiv de la Bruxelles, în încercarea de a face presiune la cel mai înalt nivel.

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