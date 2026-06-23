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Sanatate· 1 min citire
Intervenția care corectează excesul de calciu
Exces de calciu
Publicat23 iun. 2026, 08:10
Sursărealitatea.net
Uneori, o valoare crescută a calciului în sânge nu vine din alimentație, ci din cauza unei glande care produce prea mult hormon. În astfel de cazuri, tratamentul poate fi chirurgical.
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