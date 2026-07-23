Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO

Publicat 23 iul. 2026, 14:18 Actualizat 23 iul. 2026, 14:21 Sursă bihoreanul, realitatea.net

Imagini șocante cu Ilie Bolojan, din perioada în care era primar. O femeie, medic rezident, plângea în fața lui după ce venitul i-a fost tăiat drastic, iar Bolojan nu doar că nu manifestă niciun strop de empatie, ba chiar încearcă să o pună la punct încă de la prima replică

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