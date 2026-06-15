Surse: Bolojan nu a fost lăsat să demisioneze de la șefia PNL de către Statul Paralel

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 19:22

Ilie Bolojan ar fi vrut să își dea demisia de la conducerea PNL după desemnarea lui Adrian Veștea, dar nu ar fi fost lăsat, spun surse Realitatea PLUS. În spatele acestor presiuni ar fi chiar Statul Paralel condus de Florina Coldea. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere atât de la Ilie Bolojan și de la liderii PNL cât și de la Florin Coldea. Până în acest moment, doar Dan Motreanu ne-a răspuns și a negat aceste informatii. jurnalistul Realitatea Plus, Alesia Păcuraru, a venit cu informații suplimentare.

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