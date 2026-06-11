Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „În numele ‘stabilității’, guvernarea a condus România spre un eșec structural și sistematic”

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, în cadrul unei analize, prezintă cauzele eșecului sistematic și structural al guvernării României. Potrivit acestuia, supradimensionarea aparatului de stat, lipsa de investigație a marilor acte de deturnare a banilor publici și promovarea clientelismului politic sunt probleme grave care au fost întreținute, fără excepții, de fostele guvernări ale țării.

„Guvernarea României este un eșec structural și sistematic cu câteva cauze extrem de clare:

1. Un guvern supraponderal, cu zeci de instituții care se calcă pe picioare, consumă resurse și, până la urmă, ratează toate obiectivele.

Exemplele abundă în Guvernul Bolojan: deși avem instituții specializate, precum Autoritatea pentru Digitalizare sau Ministerul Energiei, guvernul a înființat, peste acestea, niște „grupuri de lucru”. Rezultatul: Autoritatea de Digitalizare a pierdut ocazia să finalizeze o licitație pentru instalarea unei Platforme Naționale de Interoperabilitate, licitație anulată, astfel încât cetățenii vor fi în continuare obligați sa meargă la orice ghișeu al statului cu copii ale actelor emise de alte ghișee ale aceluiași stat;

2. Lipsa de curaj a procurorilor de a cerceta marile cazuri de deturnare a unor sume colosale. Câteva exemple:

– Ministerul Energiei a îngropat sute de milioane de euro într-o centrala (Iernut) pe care nu o mai termină;

– Același minister a ratat, timp de cinci ani, două simple licitații pentru selecția constructorilor proiectatelir centrale de la Ișalnița și Turceni;

– Guvernul a acordat un contract de aproape 200 de milioane de euro, fără licitație, unei firme cu zero experiență în domeniu (este vorba de soluții de securitate cibernetica bazate pe limbaje LLM);

3. Promovarea, la vârful administrației, a unor personaje cu mari vulnerabilități de carieră, al căror singur merit este activismul de partid.

Bunăoară, știți ce studii are președintele ANAF? Pai Universitatea Artifex, adică fostul liceu al cooperației meșteșugărești. Pe lângă ăsta, cazul ministrului de la Bioterra este nimic. Va dați seama că omul asta a fost deja, timp de 12ani, șef al Corpului de Control al Prim Ministrului și administrator și director la toate marile companii ale statului, de la Hidroelectrica la Metrorex?

Și ne mai mirăm că tinerii nu mai vor să învețe? Păi ce rost mai are să te chinuiești să fii admis și să termini ASE, dacă guvernul numește în funcții cu precădere absolvenți de la Artifex?

Și totul s-a întâmplat în numele „stabilității” și al „parcursului european”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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