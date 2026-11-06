Nicușor Dan: Vocea cetățeanului e acoperită de conturi false și inteligență artificială

„Și atunci problema este, și mai este încă ceva – cât de repede presupunând că înțelegem toate aceste fenomene și că instituțiile știu să răspundă, cunosc tot inventarul de astfel de fenomene și știu să răspundă, întrebarea fundamentală este cât de repede pot ele să răspundă, pentru că, dacă o informație s-a răspândit deja la, să zicem, 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, e foarte greu după aceea ca oamenii la care această informație a ajuns să fie convinși de contrariul ei.
Și aici prima întrebare este cum reușim să adaptăm cadrul instituțional – asta înseamnă legislație, pe de o parte, și, pe de altă parte, funcționarea în timp real a instituțiilor, astfel încât procesul de informare între cetățeni în cadrul unei democrații să fie echitabil.
Și, dacă trecem în sfera juridică, o să vedem că, de asemenea, sunt întrebări care apar. În primul rând, cum modernizăm legislația astfel încât să ia în considerare acest tip nou de fenomene digitale de informare, cum facem ca instituțiile să protejeze, cum am spus, în timp real integritatea alegerilor fără să fie afectat dreptul la liberă exprimare. Și trebuie să o spunem, și, de aceea, o întâlnire cum este cea de azi este extrem de importantă, că este un teritoriu nou, pe care fiecare dintre noi îl descoperim, și orice expertiză relevantă, și pozitivă, și negativă, ne ajută să construim, fiecare dintre noi, bunul echilibru între toate drepturile fundamentale pe care trebuie să le punem în echilibru.”