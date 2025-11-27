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Nicușor Dan, sfidare în plină austeritate

Nicușor Dan, sfidare în plină austeritate

Nicușor Dan, sfidare în plină austeritate

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 27 nov. 2025, 09:41

Primarul Capitalei cere banii cheltuiți în campanie și a dat în judecată AEP

Sfidarea președintelui nu are limite! Nicușor Dan vrea să recupereze banii din campanie și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru milionul de lei utilizat în campania electorală, sumă pe care autoritățile spun că nu a fost justificată.

Nicușor Dan vrea să recupereze banii din campanie și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru milionul de lei utilizat în campania electorală, sumă despre care instituția susține că fostul candidat nu o poate justifica, potrivit Realitatea Plus.

Nicușor Dan a solicitat rambursarea a 930.000 de lei, în ciuda deciziei AEP, care a transmis că „materialele de propagandă electorală” sunt „neconforme”, iar „sursele de finanțare și donațiile, neconforme”. De asemenea, AEP a constatat că o parte dintre banii donați de susținători nu se regăsesc în declarațiile financiare ale lui Nicușor Dan.

În plus, platforma online de strângere de fonduri folosită de acesta a reținut un comision, practică ce nu este compatibilă cu legislația electorală.



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