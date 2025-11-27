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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, sfidare în plină austeritate
Nicușor Dan, sfidare în plină austeritate
Primarul Capitalei cere banii cheltuiți în campanie și a dat în judecată AEP
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