După ani în care ni s-a spus că România este pregătită pentru orice scenariu, constatăm în fiecare săptămână că autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident

Sursă: realitatea.net

România a ajuns într-o situație alarmantă. La doar câteva zile după incidentul de la Galați, aflăm că o dronă maritimă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea Portului Constanța, iar autoritățile ne spun senin că nu știu exact cum a ajuns acolo, cât timp s-a aflat în zonă și nici măcar care era nivelul real al pericolului.

Aceasta este imaginea reală a statului român în anul 2026: după patru ani în care ni s-a vorbit zilnic despre amenințările de securitate din regiune, în care ni s-a explicat de ce trebuie alocate miliarde pentru apărare și în care ni s-a promis că România este pregătită pentru orice scenariu, constatăm că autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident.

Mai întâi o dronă cade peste un bloc de locuințe din Galați. Acum aflăm despre o dronă maritimă descoperită în apropierea celui mai important port al României. De fiecare dată răspunsul este același: nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, nimeni nu își asumă responsabilitatea și nimeni nu oferă explicații convingătoare.

Problema nu este doar existența acestor incidente, ci incapacitatea statului de a le preveni, de a le detecta la timp și de a răspunde ferm atunci când apar.

Românii au dreptul să întrebe unde sunt rezultatele investițiilor uriașe făcute în ultimii ani în domeniul apărării. Au dreptul să întrebe de ce, după atâția ani de avertismente și după atâtea promisiuni, statul român pare nepregătit în fața unor situații care ar fi trebuit anticipate și gestionate fără ezitare.

Dacă anumite capabilități militare promise întârzie să ajungă în România, atunci Guvernul are obligația să explice ce măsuri provizorii au fost luate pentru protejarea cetățenilor și a infrastructurii strategice. Nu putem accepta ca România să rămână vulnerabilă și să funcționeze pe baza speranței că nu se va întâmpla nimic.

Responsabilitatea pentru această nouă criză de securitate aparține în totalitate celor aflați astăzi la putere. Este cu atât mai grav cu cât aceste incidente se petrec într-un moment în care România traversează o criză politică prelungită, nu are un guvern cu puteri depline, iar numirea unei noi conduceri executive este tergiversată din motive politicianiste și prin artificii care sfidează spiritul Constituției.

În loc să ofere stabilitate și să asigure funcționarea instituțiilor statului într-un context regional complicat, cei aflați la conducere par preocupați exclusiv de calcule politice și de împărțirea puterii. România nu își poate permite acest lux. Securitatea națională nu poate fi pusă în așteptare până când partidele aflate la putere își rezolvă disputele interne.

Un stat serios inspiră încredere prin competență și capacitate de reacție. Din păcate, ceea ce vedem astăzi este exact opusul: improvizație, lipsă de răspunsuri și o conducere care pare depășită de evenimente.

Securitatea națională nu se apără prin comunicate de presă și explicații sterile, ci prin competență, vigilență și capacitate reală de acțiune. Atunci când un regim ajunge să genereze simultan crize politice, economice și de securitate, românii au tot dreptul să se întrebe dacă nu cumva a devenit el însuși parte din problemă, nu din soluție.