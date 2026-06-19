Advertising
Politica· 1 min citire
Cristoiu lansează acuzații dure: „Bolojan vrea să captureze PNL și să-i scoată definitiv din joc pe oamenii lui Veștea”
Ion Cristoiu
Publicat19 iun. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Dezvăluiri-șoc făcute de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS susține că Ilie Bolojan plănuiește să captureze total PNL în cadrul viitorului congres al partidului. Mai mult decât atât, gazetarul a declarat că premierul interimar va înlătura toți liberalii autentici din formațiune.
Citește și
- 08:43Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar
- 08:38Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit
- 08:29Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”
- 08:25Dominic Fritz anunță că merge la CEDO după decizia ÎCCJ și acuză o „sentință nedreaptă”: „Nu abandonez lupta”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News