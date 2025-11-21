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Politica· 2 min citire
Bogdan Despescu, despre tăierile de salarii planificate de Bolojan: Este necesara o evaluare atenta care sa tina seama de rolul MAI si deficitul major de personal
Bogdan Despescu, despre tăierile de salarii planificate de Bolojan: Este necesara o evaluare atenta care sa tina seama de rolul MAI si deficitul major de personal
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu trage un semnal de alarma in legatura cu taierile de salarii pregătite de guvern și subliniaza două probleme majore
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