Blocarea Strâmtorii Ormuz amenință industria de apărare a SUA, arată o analiză

Blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a Statelor Unite. Cel puțin așa arată o analiză realizată de Institutul pentru Războiul Modern de la West Point. Totul se întâmplă într-un moment în care industria de apărare ar trebui, cel puțin teoretic, să fie turată la maxim pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Unul dintre cele mai afectate materiale este sulful, un element cheie în procesarea unor minerale critice.

Acesta este indispensabil pentru o gamă largă de tehnologii militare: de la microprocesoare și motoare de avion până la baterii pentru drone.

Aproximativ jumătate din transporturile maritime globale de sulf trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar problemele sunt extrem de grave, atrag atenția analiștii. În consecință, prețurile au crescut cu aproape 25% de la începutul conflictului și cu 165% comparativ cu anul trecut.