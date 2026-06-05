Alexandra Păcurau: „Ce s-ar fi întâmplat dacă drona exploda la Oil Terminal?”

Sursă: realitatea.net

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea, a reacționat după explozia dronei în zona Portului Constanța, acuzând autoritățile de incompetență și solicitând demisii la varful statului. Aceasta a susținut că incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța națională și a cerut schimbarea actualei conduceri a țării.

AUR solicită schimbări la nivel guvernamental

„Acești incompetenți nu au răspunsuri...Pentru că ei îşi doresc ca noi să intrăm în război.

Am spus de foarte multe ori acest lucru. Astăzi, Nicuşor Dan, guvernul Bolojan şi toţi cei responsabili pentru acest dezastru naţional trebuie să plece urgent acasă, să demisioneze toţi incompetenţii care ne-au pus viaţa în pericol.

Unde este şeful statului? Unde este primul ministru? Unde este şeful Armatei Române? Unde este ministrul de Externe când toţi sunt panicaţi în Dobrogea şi nu numai? Nu avem timp de gâlceavă politică, de bâlbâieli.

Au dovedit tot ce pot. Săptămâna trecută o dronă a explodat la Galaţi.

Astăzi în Constanţa. Mâine cine ştie unde va exploda altă dronă. Din sursele mele, ţinta acestei drone era chiar Oil Terminal. Lumea, pe bună dreptate, este foarte speriată aici, în Dobrogea. Pentru că nu doar Dobrogea este într-un haos riscant care poate escalada.

Ce s-ar fi întâmplat, dragi români, dacă această dronă cu 500 de kilograme de explozibil ar fi explodat la Oil Terminal? Suntem toţi în pericol. Nu doar dobrogenii.

Viaţa noastră şi a copiilor noştri şi a nepoţilor noştri este astăzi pusă în pericol. Sunt tot felul de speculaţii că aceste atacuri ar fi sub steag fals. Cine are real grijă de noi, toţi românii?

Cine luptă ca noi, românii, să fim în siguranţă? Vor cumva să declare mâine stare de urgenţă ca tot ei să rămână în continuare la conducerea României?

Dragi telespectatori, dragi români, este momentul să înţelegeţi că toţi cei care sunt responsabili de aceste nenorociri astăzi trebuie să plece acasă şi în locul lor să vină patrioţii adevăraţi, competenţi.

Cer oficial pe această cale demisia preşedintelui neales Nicuşor Dan, demisia ministrului de Externe, demisia şefului Armatei şi a primului ministru.

Ieşiţi toţi cei ce înţelegeţi pericolul în care aceşti impostori politici ne-au forţat să intrăm şi cereţi cu toată fermitatea demisia tuturor celor responsabili.

Nu mai putem continua aşa. Bolojan şi gaşca lui trebuie astăzi să plece. Nu doar că au falimentat România, dar riscăm să ne pierdem şi viaţa.