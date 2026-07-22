România riscă o criză majoră pe piața carburanților. Avertismentul consultantului economic Adrian Negrescu

Publicat 22 iul. 2026, 13:16 Actualizat 22 iul. 2026, 13:17 Sursă Realitatea.Net

România riscă o criză majoră pe piața carburanților, după ce Kazahstanul, de unde provin 63% din importurile de țiței ale țării, a întrerupt livrările, avertizează Adrian Negrescu.

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