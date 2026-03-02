Harta parcărilor care golesc buzunarele șoferilor. În ce orașe plătesc românii cel mai mult ca să își parcheze mașina

În marile municipii ale țării, prețurile pentru parcările rezidențiale diferă enorm, iar două orașe ies clar în evidență prin tarifele ridicate: Iași și Constanța. La polul opus, Timișoara și Cluj-Napoca sunt considerate cele mai prietenoase cu locuitorii atunci când vine vorba de costurile unui loc de parcare.

O analiză realizată de Info Sud-Est arată că, în timp ce unele orașe taxează agresiv parcările rezidențiale, altele oferă mult mai multe locuri publice raportat la numărul de locuitori. Timișoara, Sibiu și Brașov se află în fruntea clasamentului la capitolul disponibilitate, în timp ce Galațiul și Constanța sunt codașe.

Datele provin din răspunsurile a zece mari orașe ale României, excluzând Capitala, iar media locurilor de parcare a fost calculată în funcție de populația recensământului din 2021. Informațiile au fost colectate în noiembrie 2025 și actualizate ulterior.

Criza parcărilor, o problemă tot mai apăsătoare

În ultimii ani, discuțiile despre lipsa locurilor de parcare au devenit tot mai intense. Numărul mașinilor crește constant, dezvoltările imobiliare apar haotic, iar cartierele sunt sufocate. Locuitorii se luptă să găsească un loc cât mai aproape de casă, iar autoritățile locale încearcă să găsească soluții. În unele orașe, locurile de parcare rezidențiale sunt chiar scoase la licitație, ajungând la sume considerabile.

Orașele cu cele mai scumpe și cele mai ieftine parcări rezidențiale

Iași și Constanța conduc topul celor mai scumpe parcări rezidențiale din România. În Iași, un abonament anual ajunge la 552 de lei, în timp ce în Constanța costul este de 528 de lei pe an.

În orașul de la malul mării există și o taxă suplimentară de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public, taxă contestată în instanță. Craiova aplică o taxă similară, dar mai mică — 116 lei anual.

Cele mai mici tarife sunt în Cluj-Napoca (94 lei/an), Timișoara (113 lei/an) și Brașov (156 lei/an).

Câte locuri de parcare există în marile orașe

Timișoara, Sibiu și Brașov sunt orașele care oferă cele mai multe locuri de parcare publice raportate la populație. La polul opus se află Galațiul, unde există un loc la nouă persoane, și Constanța, cu un loc la șapte persoane.

Situația detaliată arată astfel:

Cluj-Napoca – tarife mici, dar locuri puține raportat la populație

Clujul dispune de aproximativ 51.000 de locuri de parcare pentru o populație de circa 287.000 de locuitori, ceea ce înseamnă un loc la aproape șase persoane. Abonamentul pentru riverani, persoane fizice, costă 94 lei/an, iar pentru firme 335 lei/an. În zona centrală, tarifele sunt de 113 lei/an pentru persoane fizice și 794 lei/an pentru persoane juridice. În parkingurile supraetajate, riveranii plătesc 165 lei/an, iar firmele 1.248 lei/an. O oră de parcare în centru costă 8 lei.

Iași – cel mai scump abonament rezidențial din țară

În Iași, parcarea rezidențială costă 46 lei/lună, adică 552 lei/an. Parcările nerezidențiale au tarife între 3 și 7 lei/oră. Serviciul de Administrare Parcări gestionează 27 de parcări publice cu plată, urmând să adauge încă 42. Inventarul din 2024 arată peste 58.000 de locuri publice, ceea ce înseamnă un loc la aproximativ cinci locuitori.

Constanța – tarife mari și puține locuri disponibile

Constanța are aproape 38.000 de locuri publice, dintre care 24.000 sunt rezidențiale și 14.000 cu plată, inclusiv în Mamaia. La o populație de circa 264.000 de persoane, există un loc la șapte locuitori. Abonamentul rezidențial costă 528 lei/an pentru persoane fizice și 1.336 lei/an pentru firme. Taxa de 200 de lei pentru ocuparea domeniului public a fost anulată în instanță în 2025.

Timișoara – cel mai bun raport locuri/locuitori

Orașul de pe Bega dispune de aproximativ 83.000 de locuri publice, atât on-street, cât și off-street. La o populație de 251.000 de locuitori, există un loc la trei persoane. Abonamentele rezidențiale variază între 72,5 lei și 112,5 lei/an, în funcție de zonă. Cel mai scump abonament general este de 660 lei/an și acoperă trei zone. Tarifele nerezidențiale sunt de 4 lei/oră în zona 0, 2 lei în zona 1, 1,5 lei în zona 2 și 1 leu în zona 3.

Brașov – multe locuri, tarife moderate

Brașovul are aproximativ 55.000 de locuri publice, dintre care 45.000 sunt rezidențiale și 10.000 cu plată. La o populație de 238.000 de persoane, există un loc la patru locuitori. Abonamentele rezidențiale costă între 120 și 156 lei/an. Primăria a propus în ianuarie un proiect prin care abonamentul ar putea ajunge la 500 lei/an prin licitație pe cinci ani. Tarifele orare sunt între 1,5 și 3 lei, cele mai mari fiind în centru și în Poiana Brașov.