Energia electrică, de peste 8 ori mai scumpă seara decât la prânz. Explicația șefului ANRE
Energia electrica, mai scumpă seara
Prețul energiei electrice a crescut de peste 8 ori în doar cinci ore. ANRE: de la 51 euro/MWh la ora 14:00, la 435 euro/MWh la ora 19:00.
Prețul energiei electrice din România poate crește de peste opt ori în doar câteva ore. Potrivit președintelui ANRE, George Niculescu, energia era cotată luni, 5 octombrie, la aproximativ 51 de euro/MWh în jurul orei 14:00, pentru ca la ora 19:00 să ajungă la aproximativ 435 de euro/MWh pe Piața pentru Ziua Următoare.
Diferența de preț evidențiază una dintre problemele cu care se confruntă în prezent sistemul energetic din România: energia este disponibilă și ieftină în anumite intervale ale zilei, însă devine mult mai scumpă atunci când producția scade, iar consumul rămâne ridicat.
Prețul energiei crește puternic în doar cinci ore
George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a atras atenția asupra variațiilor semnificative ale prețului energiei electrice.
La ora 14:00, energia pentru livrare în acel interval era tranzacționată la aproximativ 51 de euro/MWh. Cinci ore mai târziu, prețul ajungea la circa 435 de euro/MWh, adică de peste opt ori mai mult.
Este important de precizat că aceste valori reprezintă prețuri de pe Piața pentru Ziua Următoare și nu înseamnă că un consumator casnic plătește direct de opt ori mai mult pentru energia consumată seara. Prețul final din factura de electricitate este influențat de contractul cu furnizorul și de celelalte componente ale tarifului.
De ce este energia mai scumpă seara?
Una dintre explicațiile principale este diferența dintre producția de energie și nivelul consumului.
În timpul zilei, producția de energie solară poate fi ridicată, ceea ce crește oferta disponibilă în piață și poate duce la scăderea prețurilor. Spre seară, producția fotovoltaică scade rapid, în timp ce cererea de energie rămâne ridicată.
Astfel apare o diferență importantă între prețul energiei de la prânz și cel din intervalele de seară, când sistemul trebuie să acopere cererea cu alte surse de producție sau prin importuri.
România are nevoie de capacități de stocare
Potrivit șefului ANRE, provocarea pentru sistemul energetic nu este doar creșterea capacităților de producție, ci și posibilitatea de a utiliza energia atunci când aceasta este necesară.
Stocarea ar putea permite păstrarea energiei produse în perioadele în care aceasta este abundentă și ieftină și folosirea ei ulterior, în orele în care producția scade și cererea crește.
„Nu mai este suficient să discutăm doar despre câți MW noi instalăm. Trebuie să discutăm și despre cât de bine răspund acești MW nevoilor sistemului”, a transmis George Niculescu.
Cât costa energia la prânz și cât costa seara
Diferența dintre cele două intervale este semnificativă:
Ora 14:00: aproximativ 51 euro/MWh
Ora 19:00: aproximativ 435 euro/MWh
Diferența: aproximativ 384 euro/MWh
Raportul: prețul de la ora 19:00 era de peste 8 ori mai mare decât cel de la ora 14:00
Datele arată cât de mult poate varia prețul energiei electrice într-un interval foarte scurt, în funcție de producție și consum.
Pentru România, dezvoltarea capacităților de stocare și modernizarea rețelelor devin astfel esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic și pentru valorificarea energiei produse din surse regenerabile.
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