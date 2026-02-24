O mașină de gunoi a căzut într-o groapă după ce drumul s-a surpat
Șosea surpată în centrul Galați: o mașină de gunoi a căzut într-o groapă / SURSA: Monitorul de Galați
O porțiune de șosea din centrul municipiului Galați s-a surpat, marți, sub greutatea unui camion al regiei locale de salubritate, Ecosal. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs pe fondul precipitațiilor abundente și al zăpezilor din ultimele zile.
Biroul de presă al Primăriei Galați a confirmat situația.
A precizat că este vorba despre „un accident de teren”, iar echipele intervin în regim de urgență pentru semnalizare, identificarea cauzelor și remedierea problemei, relatează presa locală.
Camion de 4 tone, blocat în carosabil
Reprezentanții SP Ecosal au transmis că vehiculul implicat este un camion de gunoi cu o greutate de aproximativ 4 tone.
„Încercăm acum să îl scoatem. Probabil, accidentul de teren s-a produs pe seama precipitațiilor”, a declarat George Țoca, reprezentant Ecosal, aflat la fața locului.
