O mașină de gunoi a căzut într-o groapă după ce drumul s-a surpat

Sursă: realitatea.net

O porțiune de șosea din centrul municipiului Galați s-a surpat, marți, sub greutatea unui camion al regiei locale de salubritate, Ecosal. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs pe fondul precipitațiilor abundente și al zăpezilor din ultimele zile.

Biroul de presă al Primăriei Galați a confirmat situația.

A precizat că este vorba despre „un accident de teren”, iar echipele intervin în regim de urgență pentru semnalizare, identificarea cauzelor și remedierea problemei, relatează presa locală.

Camion de 4 tone, blocat în carosabil

Reprezentanții SP Ecosal au transmis că vehiculul implicat este un camion de gunoi cu o greutate de aproximativ 4 tone.

„Încercăm acum să îl scoatem. Probabil, accidentul de teren s-a produs pe seama precipitațiilor”, a declarat George Țoca, reprezentant Ecosal, aflat la fața locului.