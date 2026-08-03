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Miruţă: Stânca din apropierea braţului Bala a fost dislocată; s-au folosit 180 de kilograme de explozibil
Explozie controlată pe Dunăre (Inquam/G. Călin)
Publicat3 aug. 2026, 11:40
Sursărealitatea.net
Stânca aflată în apropierea braţului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil, a anunţat, luni, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care a precizat că prin această măsură s-a urmărit să se reechilibreze debitul Dunării.
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