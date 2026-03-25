Mesaj de luptă din tabăra României: Radu Drăgușin anunță un meci de foc la Istanbul

Naționala României se pregătește pentru un duel decisiv cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială.

Partida va avea loc pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, unde „tricolorii” vor încerca să facă un pas important spre turneul final.

Prezent la conferința de presă premergătoare jocului, Radu Drăgușin a subliniat importanța confruntării, descriind-o drept un moment cheie pentru echipa națională.

Fundașul legitimat la Tottenham Hotspur a declarat că România trebuie să demonstreze pe teren că merită să ajungă la Cupa Mondială, chiar dacă adversarul și atmosfera vor pune probleme.

Drăgușin a recunoscut că meciul se va disputa într-un mediu ostil, însă a dat asigurări că echipa este pregătită să facă față presiunii și să lupte pentru victorie.

În cazul unui succes, România va continua lupta pentru calificare în finala barajului, unde ar putea întâlni Slovacia sau Kosovo.

„Îl vedem ca pe un meci decisiv, îl vedem ca pe un meci în care trebuie să demonstrăm că merităm să mergem la Mondial. Asta vrem să arătăm mâine. Publicul va fi foarte cald mâine, cu siguranță.

Am jucat aici și cu echipa de club. Ne așteptăm la un meci ostil, dar nu e ceva peste care să nu putem trece”, a declarat Radu Drăgușin, printre altele, la conferința de presă.