Membrii CNA, convocați de Mihail Neamțu în urma retragerii licenței Realitatea Plus

Relația dintre Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și Parlamentul României traversează un moment de maximă tensiune, după ce forul audiovizual a fost convocat astăzi la Comisia de Cultură. Solicitarea a venit din partea președintelui comisiei, Mihail Neamțu, care cere lămuriri oficiale cu privire la deciziile drastice luate recent de Consiliu: retragerea licențelor de emisie pentru posturile Realitatea Plus și Gold FM.

În încercarea de a afla dacă membrii Consiliului vor da curs acestei invitații, Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere oficial de la vicepreședintele instituției, Valentin Jucan. Până la această oră, reprezentantul CNA nu a oferit un răspuns clar cu privire la prezența sa sau a colegilor săi în fața parlamentarilor, menținând o stare de incertitudine asupra dialogului dintre cele două instituții.

Aceasta nu este prima tentativă a Comisiei de Cultură de a trage la răspundere autoritatea audiovizuală. O convocare similară a avut loc în urmă cu doar câteva zile, moment în care CNA a reacționat printr-o poziție oficială fermă. Instituția a respins atunci orice acuzație privind o eventuală lipsă de transparență sau refuz de cooperare cu forul legislativ.

„Respingem orice insinuare privind o pretinsă lipsă de cooperare”, au transmis reprezentanții Consiliului, subliniind faptul că membrii forului au răspuns întotdeauna invitațiilor Parlamentului, cu o condiție esențială: ca acestea să fie adoptate în mod formal, prin votul membrilor Comisiei, și nu doar la inițiativa individuală a conducerii acesteia.

Miza acestei audieri este una majoră, având în vedere impactul pe care închiderea unor posturi de televiziune și radio îl are asupra peisajului mediatic din România. În timp ce Comisia de Cultură pare să chestioneze oportunitatea și temeiul legal al retragerii licențelor, CNA își apără autonomia, insistând pe respectarea procedurilor instituționale și pe faptul că deciziile lor sunt bazate exclusiv pe legislația audiovizualului în vigoare. Rămâne de văzut dacă întâlnirea de astăzi va avea loc și dacă forul de reglementare va reuși să convingă Legislativul de imparțialitatea măsurilor luate.