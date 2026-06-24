Mamă din Galați, reținută la Galați după ce un copil de 2 ani a fost găsit mort în apartament. Ceilalți doi frați sunt în stare gravă

O femeie de 22 de ani din Galați a fost reținută de procurori după ce, în urma unei intervenții a autorităților, a fost descoperit unul dintre copiii săi decedat în locuință, iar ceilalți doi în stare gravă de deshidratare și înfometare. Femeia este cercetată pentru omor calificat și rele tratamente aplicate minorului.
Cazul a ieșit la iveală după ce tatăl copiilor, plecat la muncă în străinătate, nu a mai reușit să ia legătura cu familia. Îngrijorat de lipsa oricărui răspuns, bărbatul a alertat autoritățile, care au intervenit de urgență la adresa din Galați.
Ce au găsit echipele de intervenție
La fața locului, anchetatorii au descoperit o situație dramatică. Un băiat de 3 ani era decedat, întins pe canapea în sufragerie, primele indicii sugerând că moartea s-ar fi produs cu mai multe zile înainte de sosirea autorităților. Sora sa geamănă și fratele mai mare, în vârstă de 5 ani, prezentau semne severe de deshidratare și înfometare și au primit îngrijiri medicale de urgență. Ulterior, cei doi copii au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Mama a fost găsită într-un dormitor, în stare de șoc, incapabilă să comunice coerent cu polițiștii. Femeia avea asupra sa un cuțit și prezenta răni superficiale la mâini, despre care există suspiciuni că și le-ar fi provocat singură. Există indicii că aceasta ar suferi de depresie.
Copii cu autism, fără supraveghere medicală
Băiețelul decedat și sora sa geamănă, ambii de 2 ani, fuseseră diagnosticați cu autism, băiatul prezentând o formă mai gravă a afecțiunii. Și fratele lor de 5 ani ar suferi de aceeași tulburare. Anchetatorii susțin că cei trei copii ar fi fost privați de hrană și de îngrijiri medicale pentru o perioadă nedeterminată. La examinarea preliminară, pe corpul copilului decedat au fost observate semne clare de malnutriție, fără urme vizibile de agresiune fizică.
Familia nu era în atenția autorităților
Cercetările au arătat că familia nu figura în nicio evidență care să indice probleme anterioare: nu existau sesizări la Poliție, apeluri la 112, dosare penale sau înregistrări în aplicația de monitorizare a cazurilor de violență domestică. Vecinii nu semnalaseră nimic îngrijorător.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, care a dispus reținerea femeii. Procurorii pregătesc în prezent cererea de arestare preventivă. Între timp, femeia se află internată sub supraveghere la Spitalul de Psihiatrie din Galați.