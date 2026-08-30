Advertising
Actualitate· 1 min citire
Loto, duminică, 30 august. Care sunt numere câștigătoare
Foto/Profimedia
Publicat30 aug. 2026, 19:12
SursăRealitatea.Net
Loteria Română a organizat duminică, 30 august, o nouă serie de extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Noile trageri vin după ce joi, 27 august, s-au acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de 1,42 milioane de lei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:13Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF
- 13:46Vreţi să vă mutaţi în Los Angeles - Beverly Hills? Tocmai a ieşit la vânzare o casă, în construcţie? Care este prețul
- 11:53Cât va dura acordul energetic dintre Venezuela și SUA. Anunțul președintei Delcy Rodriguez
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News