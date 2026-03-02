Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj ferm în legătură cu operațiunea militară din Iran, afirmând că nu exclude desfășurarea de trupe terestre, dacă situația o va impune.
După atacurile recente care au vizat conducerea militară și politică de la Teheran, Trump a declarat că nu dorește să facă promisiuni legate de evitarea intervenției la sol.
„Nu am rețineri când vine vorba de trimiterea trupelor. Mulți președinți spun «nu vom avea soldați pe teren». Eu nu spun asta. Spun doar că probabil nu va fi nevoie, dar dacă va fi, o vom face”, a afirmat liderul de la Casa Albă.
Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Trump a estimat că războiul ar putea dura în jur de patru săptămâni.
Ulterior, într-o declarație pentru New York Post, acesta a sugerat că operațiunile ar putea fi finalizate mult mai rapid. „Totul merge foarte repede. Suntem înaintea programului.
Conducerea a fost practic eliminată — 49 de persoane — și ceea ce trebuia să dureze o lună s-a realizat într-o singură zi”, a spus Trump. Președintele american a mai declarat că nu este îngrijorat de eventuale acte de răzbunare din partea Iranului, inclusiv prin atacuri teroriste.
„Indiferent ce vor încerca, vom gestiona situația. Ca de fiecare dată, vom rezolva problema”, a afirmat acesta. Declarațiile sale vin într-un moment de maximă tensiune în regiune și alimentează temerile privind o posibilă escaladare majoră a conflictului.
