Coreea de Nord abandonează oficial ideea reunificării cu Sudul

Coreea de Nord a eliminat din Constituție orice referire la reunificarea cu Coreea de Sud, marcând o schimbare majoră de poziție și o atitudine mult mai ostilă față de Seul.

Potrivit unui document consultat de AFP, clauza care prevedea că statul nord-coreean „se luptă pentru realizarea unificării patriei mamă” nu mai apare în noua versiune a Constituției. Documentul a fost făcut public de Ministerul Unificării din Coreea de Sud.

Noua Constituție, adoptată în martie, introduce și o formulare explicită privind delimitarea teritorială. Textul menționează că teritoriul țării include zonele de la granița cu China și Rusia, dar și „cea a Republicii Coreea în sud”, folosind denumirea oficială a Coreei de Sud.

De asemenea, documentul subliniază că statul nord-coreean „nu tolerează în niciun caz cea mai mică atingere adusă teritoriului său”.

Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a calificat încă din martie Coreea de Sud drept „statul duşman cel mai ostil”, semnalând direcția dură pe care o urmează regimul în relația cu vecinul din sud.