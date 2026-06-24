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ANAF trimite notificări în toată țara! Românii cu venituri din străinătate, obligați să depună Declarația Unică

ANAF

ANAF

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 12:11

ANAF a început transmiterea de notificări către contribuabilii români care au obținut venituri din străinătate, în contextul obligațiilor de declarare fiscală aferente acestora. Persoanele vizate au posibilitatea de a-și clarifica situația înainte de stabilirea eventualelor sume de plată.

Potrivit instituției, informațiile privind veniturile realizate în alte state nu sunt disponibile în timp real la momentul precompletării Declarației unice, întrucât autoritățile fiscale din străinătate transmit aceste date ulterior termenului de depunere din România.

Contribuabilii care au realizat în anul 2025 venituri din afara țării, pentru care există obligația declarării în România, dar nu le-au raportat până la termenul de 25 mai 2026, sunt obligați să își actualizeze situația fiscală.

ANAF precizează că există mai multe situații posibile: în cazul în care Declarația unică nu a fost depusă, formularul 212 trebuie transmis în cel mai scurt timp, dacă declarația a fost deja depusă, dar fără includerea veniturilor din străinătate, este necesară depunerea unei declarații rectificative.

De asemenea, contribuabilii care primesc notificări din partea ANAF pot prezenta documente și explicații pentru clarificarea situației fiscale.

Instituția avertizează că, în cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Totuși, chiar și după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziție 60 de zile pentru depunerea Declarației unice, situație în care decizia inițială poate fi anulată.

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