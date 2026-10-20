Festivalul Național de Comedie Galați: cine sunt marii câștigători ai ediției aniversare
Festivalul Național de Comedie Galați
Află cine a câștigat premiile Festivalului Național de Comedie Galați 2026. Teatrul din Sfântu Gheorghe și artiștii locali s-au remarcat la ediția aniversară.
Cea de-a 37-a ediție a Festivalului Național de Comedie de la Galați s-a încheiat pe 18 octombrie 2026, cu premii acordate actorilor și spectacolelor care s-au remarcat prin interpretare, creativitate și originalitate. Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe s-a numărat printre marii câștigători, în timp ce producțiile gălățene au obținut, la rândul lor, distincții importante.
Ediția din acest an a avut o semnificație specială: a marcat 50 de ani de la primul Colocviu al Comediei, organizat la Galați în 1976. Juriul a fost alcătuit din regizorul Theodor-Cristian Popescu, criticul de teatru Oltița Cîntec și actorul Marius Florea-Vizante. Toate distincțiile juriului au purtat denumirea de „Premiul Juriului”, fiind acordate pentru diferite aspecte ale performanței artistice.
Teatrul din Sfântu Gheorghe, printre marii laureați
Spectacolul „Furtuna”, după William Shakespeare, în regia lui Bodo Viktor, prezentat de Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, s-a remarcat prin mai multe distincții.
Actorul Konya-Uto Bence a primit premiul pentru complexitatea abordării personajului, pentru interpretarea lui Caliban. Regizorul Bodo Viktor a fost recompensat pentru transpunerea în registru postdramatic a piesei clasice, iar spectacolul a primit și o distincție pentru prospețimea expresivității estetice.
Tot pentru rolul Ariel din „Furtuna”, actrița Korodi Janka a câștigat Premiul „Mihai Mihail”, acordat de actorii Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați.
Trei premii importante au rămas la Galați
Producțiile locale au avut o prezență puternică în palmaresul festivalului. Actrița Elena Ghinea a primit premiul pentru forța compoziției, pentru rolul Jupân Dumitrache din spectacolul „Încă o noapte furtunoasă?”, realizat de Teatrul pe Țeavă din Galați, în regia și adaptarea lui Alex Bogdan.
Aceeași producție a fost recompensată și pentru curajul reinterpretării unui text canonic, distincția fiind acordată întregii echipe artistice.
Un alt premiu a ajuns la actorul Radu Horghidan, pentru rafinamentul interpretării personajului Sir Andrew Aguecheek din spectacolul „A douăsprezecea noapte”, de William Shakespeare, în regia lui Andrei Huțuleac, producție a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galați.
Cele trei distincții confirmă contribuția artiștilor gălățeni la ediția din acest an, atât prin reinterpretarea unor texte clasice, cât și prin performanțele actoricești.
Premii pentru spectacolele din Constanța și Brăila
Festivalul a recompensat și alte producții care au atras atenția juriului.
Distribuția spectacolului „O insulă”, după Gellu Naum, în regia Adei Milea, prezentat de Teatrul de Stat Constanța, a primit premiul pentru disponibilitate comică și omogenitate.
La rândul său, actrița Blanca Doba a fost distinsă cu Premiul „Grig Dristaru”, pentru rolul Jim Curry din spectacolul „Omul care aduce ploaia”, de Richard Nash, în regia lui Andrei Huțuleac, producție a Teatrului „Maria Filotti” din Brăila.
Cele două premii au evidențiat diversitatea stilurilor și a formulelor de interpretare reunite în competiția de la Galați.
„O scrisoare pierdută”, spectacolul de gală al festivalului
În seara de închidere, publicul a urmărit spectacolul „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale, în interpretarea Teatrului ACT din București, în regia lui Alexandru Dabija.
Din distribuție au făcut parte actori cunoscuți, printre care Marcel Iureș și Marian Râlea. Reprezentația a încheiat ediția aniversară a festivalului, readucând pe scenă una dintre cele mai cunoscute comedii ale dramaturgiei românești.
Evenimentul a fost organizat de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați, iar spectacolele au fost găzduite de Casa de Cultură a Studenților.
O ediție aniversară dedicată performanței teatrale
Festivalul Național de Comedie Galați 2026 a reunit producții din mai multe orașe și a oferit publicului ocazia de a descoperi interpretări contemporane ale unor texte clasice, dar și formule teatrale cu abordări originale.
La 50 de ani de la prima ediție organizată în 1976, evenimentul a reconfirmat rolul Galațiului în viața teatrală din România și importanța întâlnirilor dintre artiști, public și profesioniști din domeniu.
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News