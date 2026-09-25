APIA începe plata a peste 2,1 milioane de lei pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început efectuarea plăților pentru crescătorii de animale care beneficiază de ajutorul de stat acordat pentru serviciile de ameliorare a raselor.
Valoarea totală a plăților se ridică la 2.131.741,06 lei, iar fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
Cine primește banii de la APIA
Plățile sunt realizate prin Centrele Județene APIA și vizează solicitanții care au accesat schema de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Sumele sunt achitate în baza cererilor depuse de beneficiari pentru serviciile eligibile de ameliorare a raselor efectuate în luna iulie 2026.
Sprijin financiar pentru ameliorarea genetică a animalelor
Schema de ajutor de stat urmărește susținerea crescătorilor de animale care apelează la servicii de ameliorare genetică. Acestea contribuie la îmbunătățirea performanțelor efectivelor și la menținerea competitivității sectorului zootehnic.
Prin plata celor peste 2,1 milioane de lei, APIA continuă acordarea sprijinului financiar destinat sectorului creșterii animalelor.
Pentru beneficiarii schemei, plățile aferente serviciilor eligibile efectuate în iulie 2026 reprezintă o componentă a sprijinului acordat de stat pentru dezvoltarea și ameliorarea efectivelor de animale.