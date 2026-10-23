Proiect legislativ: scutire de la impozitul auto pentru un singur autoturism

O inițiativă legislativă prevede scutirea automată de la plata impozitului auto pentru un singur autoturism deținut de fiecare persoană fizică, indiferent de norma de poluare.
Conform propunerii analizate de Profit.ro, persoanele care dețin mai multe vehicule ar putea alege pentru care dintre ele solicită facilitatea. Această opțiune s-ar păstra și în anii următori, până când contribuabilul decide să o modifice.
Inițiatorii argumentează că măsura ar reduce cheltuielile gospodăriilor pentru un bun esențial, în special în localitățile unde transportul public este insuficient sau absent. Proiectul nu elimină însă impozitul pentru celelalte autoturisme deținute de aceeași persoană, nici pentru vehiculele aflate în proprietatea firmelor și nu modifică TVA-ul, accizele la combustibil sau taxele de drum.
Compensarea bugetelor locale
Deoarece impozitul auto reprezintă un venit al bugetelor locale, textul prevede ca primăriile să fie compensate integral de la bugetul de stat. Suma alocată fiecărei localități ar fi calculată în funcție de impozitele neîncasate ca urmare a aplicării scutirii.
Inițiatorii susțin că măsura nu contravine legislației europene, deoarece Uniunea Europeană nu impune statelor membre un impozit anual general pentru simpla deținere a unui autoturism personal.