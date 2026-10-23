Primăria Galați vrea să preia stadionul Oțelul, dar ANAF blochează tranzacția

Primăria Galați vrea să preia stadionul Oțelul pentru a-și recupera creanțele față de Liberty Galați, dar ANAF a instituit sechestru pe construcții și blochează operațiunea până la adoptarea noului plan de concordat.
Primăria municipiului Galați a manifestat intenția de a achiziționa stadionul Oțelul în contul datoriilor pe care combinatul siderurgic Liberty Galați le are față de municipalitate. Deși administratorii concordatari sunt de acord cu preluarea, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) opune rezistență, susținând că procedurile nu pot fi finalizate până la aprobarea noului plan de reorganizare.
Conflictele de garanții imobiliare
Obstacolul principal constă în structura ipotecilor existente asupra complexului sportiv. Conform Planului de restructurare modificat, consultat de News.ro, Primăria Galați deține o ipotecă de rang I în valoare de 9.329.409 lei asupra terenului aferent stadionului.
În același timp, ANAF deține ipotecă legală de rang II cu privire la teren și de rang I asupra construcțiilor intabulate ale stadionului. Documentul precizează că, pentru a permite preluarea de către Primărie, este necesară înlocuirea obiectului garanțiilor constituite între cele două instituții.
Administratorii: mingea e la ANAF și Primărie
Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galați, a explicat că decizia aparține celor doi creditori principali.
ANAF așteaptă votarea noului plan de concordat
Departamentul de comunicare al ANAF a transmis că o modificare a planului de concordat se află în derulare. Până la finalizarea acestui proces și adoptarea hotărârii creditorilor, orice operațiune vizând transferul unor active ale societății nu poate fi realizată în afara condițiilor stabilite prin plan.
Aprobarea planului este controlată de Exim Banca Românească și ANAF, care dețin împreună creanțe de 450 de milioane de euro. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a confirmat că transferul va avea loc după aprobarea planului de către creditorii majoritari și judecătorul sindic.
Creanțele în litigiu
Conform ultimului program de plată din aprilie 2026, Primăria Galați are de recuperat prin Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) o creanță garantată de 32,3 milioane de lei și una bugetară de 11,8 milioane de lei. ANAF are de recuperat o creanță garantată de 273 milioane de lei și una bugetară de 417 milioane de lei.
Stadionul a fost inclus în actul de privatizare al combinatului Sidex Galați din noiembrie 2001, alături de mijloacele de producție. Liberty Galați este asociată cu gruparea sportivă Oțelul încă din 1964, când clubul a fost format pentru a reprezenta combinatul, fiind implicat și în construcția terenului din 1979.