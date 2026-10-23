Primăria Galați vrea să preia stadionul Oțelul, dar ANAF blochează tranzacția

Publicat 23 oct. 2026, 15:36 Sursă stiripesurse

Primăria Galați vrea să preia stadionul Oțelul pentru a-și recupera creanțele față de Liberty Galați, dar ANAF a instituit sechestru pe construcții și blochează operațiunea până la adoptarea noului plan de concordat.

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