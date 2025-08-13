Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Berlin, că tema principală a întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, trebuie să fie o încetare imediată a focului. El a subliniat că, dacă Rusia refuză un armistițiu, sancțiunile trebuie aplicate și consolidate.

Zelenski a acuzat Moscova că pune presiune pe front înainte de summit, încercând să arate că poate ocupa întreaga Ucraină, menționând avansul armatei ruse din ultimele zile în Donețk. Liderul ucrainean a spus că regretă faptul că întâlnirea Trump-Putin nu va fi urmată de un summit trilateral cu participarea sa și a cerut ca orice discuție privind teritoriile să aibă loc doar în prezența Ucrainei.

Întrebat dacă ar accepta cedări teritoriale în schimbul păcii, Zelenski a respins ferm ideea, invocând Constituția, care nu permite astfel de concesii, și rolul său de garant al acesteia.

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis că la summit trebuie apărate interesele fundamentale de securitate ale Europei și Ucrainei, mesaj susținut de liderii europeni în cadrul unei videoconferințe la care au participat șefi de stat și oficiali NATO.

Casa Albă a temperat așteptările privind un acord de pace, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt afirmând că reuniunea va fi mai degrabă un exercițiu de ascultare pentru a înțelege intențiile Rusiei. Deși Trump luase în calcul un summit trilateral în Alaska, acesta nu va avea loc acum, dar ar putea fi organizat ulterior.