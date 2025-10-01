Astăzi, vremea va fi rece pentru această dată, chiar deosebit de rece în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei. Cerul va fi temporar noros în vest și în sud-est și mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul și în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureș, Banat, Crișana, nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumătatea de vest a Munteniei, local în Transilvania și pe spații mai mici în rest. Izolat cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp.

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpații Orientali și la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (1…5 cm și izolat 8…10 cm). Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, mai ale noaptea, local, în sud și în sud-est (viteze la rafală în general de 40…45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în nordul Moldovei și 20 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceață.

În București, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi mai mult noros. Trecător, în a doua parte a nopții, va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (viteze la rafală de până la 35…40 km/h.) Temperatura maximă va fi de 16…18 grade și cea minimă de 6…8 grade.

Sursa: Newsinn