Tornadă devastatoare lângă Paris. În urma acesteia, un om a murit, iar alți nouă au fost grav răniți. Rafalele de vânt au doborât copacii, au smuls acoperișurile și au prăbușit trei macarale în mai multe localități. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta inclusiv minorii.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase imagini cu acoperișuri distruse, copaci căzuți și străzi acoperite de resturi și obiecte aruncate de vânt.

Potrivit presei franceze, una dintre macaralele prăbușite a căzut peste un institut medico-educațional. La fața locului au intervenit 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai serviciului de urgență medicală. Autoritățile au anunțat că mai multe străzi sunt blocate din cauza copacilor căzuți, iar echipele din teren lucrează la eliberarea și securizarea zonelor afectate.