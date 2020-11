Cristian Rizea: Firmele lui Budeanu nu făceau nimic, spuneau ca fac publicitate ,dar nu faceau nimic. Ce publicitate să face o institutie guvernamentala care finanta proiecte pe fonduri europene în revista Star, de mondenitati, nu era nici macar target ul.

A. Alexandrescu: Cum a ajuns Dobrescu in combinatia asta?

C. Rizea: Dobrescu a ajuns tot de la santaj. Baietii destepti au mirosit că merge treaba. Un om de afaceri de la Brașov pe care l-a santajat tot asa, e vorba de Alexandru Crisan, care trebuia sa ia Tractorul Brasov, a luat alta fabrica de rulmenti de la Brasov.a fost o intreaga combinatie. Crisan m-a sunat disperat,.vorbim tot de santtaj. Ii pune pe masa un contract de 500 de mii de dolari, pentru ce? Oamenii aflasera ca omul vrea sa ia. voiau sa dea spaga si sa ia pe un pret de nimic.asta facea si fostul meu pieten. functiona nu numai pe viata personala,ci si afaceri?era o retea care incerca sa preia afacerile unora?

C. Rizea: Bineinteles. Ei voiau de fapt cota parte, cum au facut si acum. vom veni si in zilele noastre si vom spune de reteaua de santajisti Budeanu-Dobrescu. Asa s-au și cunoscut, Dobrescu a fost atunci, in 2002-2003, când au inceput marile retrocedari cu Primaria- nu vorbim de ANP, e un capitol distinct, baietii s-au imbogatit zeci de milioane de euro pe nimic. Problema este că eu am niste documente și dezvălui că DNA vrea acele documente. Problema este că Dobrescu a făcut (retrocedări -N.R.) cu acte false (…) Luau drepturi ligitios, proprietarii erau oameni în varstă,mulți au murit și drepturile le-au rămas moștenitorilor, iar aceștia le dădeau pe 2 lei. De exemplu, așa a făcut Dobrescu 18 milioane de euro, a luat cu 300 de mii când era Poteraș primar la sectorul 6, el cu Ramona Mănescu. A doua zi s-a rezolvat un dosar care nu era rezolvat de 15 ani. Ce minune, ce magie. A luat 18 milioane. că avea si cumparatorul lângă. Tot sa faci afaceri d-astea. Ei asta faceau, dar când au făcut zeci de milioane, au luat cu acte false, au umblat la arhiva printr-o cheie (oameni șantajabili ajunși în diverse poziții și posture, unde puteau fi manipulați de cel care le știau secretele – N.R.), aveau oameni la arhiva, luau actele care, cum, arborele genealogic, cum s-au transmis la mostenitori si făceau acte false, aveau notari pe mana cu ei. Eu am documentele, o sa le public ca sa vadă românii cum arată două hotărâri.

Eu am două decizii de primar general semnate de Traian Băsescu, ei au falsificat-o pe una. Le am pe amândouă, au pus altă data, dar textul este identic. Procurile in baza carora ei dadeau in judecata, aveau o retea facuta cu notar cu judecator. Aveau totul pregătit, nu era nimic lasat la voia intamplarii. arhiva, notar judecator, oamenii bagau procuri false..se erijau, puneau “sageti” ca fiind mostenitorii celor care în mod real aveau drepturi.

A. Alexandrescu: Reteaua asta de paparazii mai funcționeaza si azi?

C. Rizea: Bineinteles. In cateva zile, foarte curand, poate imediat, vor avea romanii ocazia sa descopere dovezile santajului practicat si azi de Dobrescu si Budeanu pentru niste oameni politici, mergând chiar si la Bruxelles . O sa ramana stupefiati oamenii cand o sa vada cati bani se dau, pentru că îti trebuie bani ca sa urmaresti oameni politici la Bruxelles. Inclusiv Kovesi e monitorizata si azi de Dobrescu. Bugetul pe zi pentru astfel de lucruri este de 3.000 de euro.

A. Alexandrescu: Tu ai spus mai devreme, facand referire la episodul de la Paris, ca ar fi fost implicati si oameni din system, Coldea si Ciocârlan. intrebarea mea este: astazi, cand inca spui ca acest sistem functioneaza , mai este folosit si de oameni din sistem?

C. Rizea: Când s-a întâmplat episodul cu Bica și Udrea erau (la șefia SRI – N.R.) George Maior cu Coldea. Ăsta, Ciocarlan, nu era pe functia pe care o are azi, de prim-adjunct, n-avea putere de decizie, dar era omul loial lui Coldea. Știa si de el de operatiunea asta, principalii benefeciari, ei au vrut sa faca orice ca sa o discrediteze pe Udrea, își anunțase candidatura la prezidentiale. Voia sa i-o plătească lui Băsescu. Cum se spune in limbajul asta neacademic, le pusese piciorul pe cap acestor baieti in ultimii ani. Oamenii au vrut sa-i arate pisica cu fratele, pe care l-au arestat si cu Udrea.

A. Alexandrescu: Tu sustii ca si azi oameni din sistem mai folosesc acea metoda de paparazzi si santaj?

C. Rizea: Bineinteles. unul din cei santajati puternic ca Dobrescu sa ia retrocedarile a fost chiar Poteras, la sectorul 6. Cristian Poteras a iesit din puscarie recent, problema e ca el a facut puscarie pentru alte combinatii, nu pentru astea cu Dobrescu. DNA n-a avut curaj când a vazut ca e vorba de Dobrescu si Ramona Mănescu. Hop, au pus batista pe țambal. Poteraș voia si el să vorbeasca, ca sa-si usureze situatia. Mai are niste dosare pe rol. Oamenii, cand au vazut ca e vorba de Dobrescu, s-a lăsat liniste totala. Ce credeti ca a facut Budeanu ca sa-l aiba la mână pe Poteras?! Copilul primarului, mare consumator de drogur, nu stiu daca azi mai consuma. Oamenii l-au filmat, monitorizat cum tragea pe nas. Știti căt a dat Poteraș să nu scrie? 100 de mii de euro le-a dat lui Budeanu si Orlando Valachi să nu apară filmarea, că era primar in funcție la vremea aceea.

A. Alexandrescu. Mai sunt si altii care au ajuns sa faca puscarie din cauza santajului cu copiii lor. poate discutam si de asta.

C. Rizea: Zilele astea s-a vorbit în zona de showbizz că Walter Zenga a divortat de Raluca. In anul când s-au casatorit, 2003 sau 2004, Raluca il insela pe Zenga inainte de a se casatori, ea fiind cu Cristi, unul dintre patronii de la White Horse, celebrul rest din dorobanti. Astia, Budeanu si Orlando si cu Prunaru, ca mai e unu, (…) i-au urmarit pe astia, au filmat, i-au pozat..îi stricau Ralucăi măritatul cu Zenga.(…) Va spun ca eram prieten cu ei. Acum daca s-au despărțit poate sa zica. Victor Becali avea interese, erau cei mai tari pe zona de impresariat sportiv, el cu Giovani, iti dai seama Walter Zenga era prietenul lor. Victor Becali i-a chemat pe Budeanu și ceilalți, le-a dat banii si le-a inchis gura. Le mergea si lor bine atunci, 50.000-100.000 de mii era nimic. Cheltuiau câte 10.000 pe seara.

A. Alexandrescu: Știi ce mă suprirnde? Eu l-am cunoscut pe Radu Budeanu cand era încă tânar, un tânar care promitea. Lucram la ziarul Ziua, era un tânăr frumos crescut. Nu inteleg ce s-a intamplat cu el. Oare din cauza banilor s-a schimbat asa mult? Am avut un episod acum 2,3 ani, când am apărut pe prima pagina a ziarului Cancan că am fost la nunta cuiva impreuna cu un personaj politic si ca ar urma sa ma casatoresc. Am facut greseala, stiind relatia pe care o aveam cu Radu Budeanu, sa sun un prieten comun si sa intreb ce are cu mine. S-a oprit, dar mi-a transmis următorul lucru: ca este suparat pe mine ca la un moment dat i-am spus eu ceva despre el lui Victor Ponta. Nu e adevarat, dar vreau sa spun ca acum cand am realizat interviul cu tine, nici nu apucasem sa-l difuzez, ca persoana cu care vorbisem atunci sa-l sune și să-l întrebe ce are cu mine, de ce ma ataca, m-a sunat si mi-a spus ca de acum inainte nu voi mai putea sa-l sun, sa apelez la Radu Budeanu, desi nu-l rugasem nimic. Ma astept sa scrie din nou mizerii, nu ma tem, din cauza faptul ca am realizat interviul cu tine si tu ai vorbit urat in interviu. Nu ma tem de nimic, n-am nimic de ascuns. E o schimbare ingrozitoare față de omul pe care eu l-am cunoscut.

C. Rizea: Am cunoscut-o si eu pe mama lui (Delia Budeanu – N.R.) (…) Noi am fost vecini, eu cu Budeanu, sta în același cartier rezidențial de lux, copiii erau la aceeeași grădiniță. Tot familia Măgureanu detine toate combinațiile, cum te întorci dai de sistem.

A. Alexandrescu: Sa tragem o concluzie, acest sistem despre care tu vorbești încă funcționează si azi șantaj cu paparazzi?

C. Rizea: Să le spunem romanilor cum acesti infractori – Budeanu, Ghiță, Dobrescu- monitorizați si cu sprijinul lui Victor Ponta, lasa-i pe generalii Ciocârlan si Coldea, ei erau protectorii lor..I-au luat cu forța trustul de presa lui Adrian Sârbu, ca sa stiti. Nu stiu daca va avea curaj sa vorbească Sârbu. Tot ei l-au bagat in puscarie. Acuma trustul Gândul a fost preluat in forta. Eu va spun, am date, am dovezi, o sa le dăm, să arătăm românilor modul in care se fura afacerile.