Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, urmărită internațional cu mandat european pentru infracțiunea de favorizarea infactorilor, și Ion Benea, de asemenea condamnat în România și urmărit internațional, au fost prinși de polițiștii din Italia.

Alina-Mihaela Bica era urmărită internațional, cu mandat european, pentru infracțiunea de favorizarea infactorilor, fiind condamnată la 4 ani de închisoare cu executare.

Omul de afaceri Ion Bene, urmarit internațional cu mandat de arestare, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni pentru fals în înscrisuri și uz de fals, dare de mită în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu. Ioan Bene își executa pedeapsa în Italia, conform legilor din această țară, în libertate supravegheată.

Amândoi se află în custodia colegilor din Italia, a anunțat , vineri, Poliția Română.

Cei doi urmează să fie prezentați unei instanței care vor dispune demersurile de a-i aduce în țară.

Alina Bica și Ion Bene au fost descoperiți în aceeași zonă, a anunțat vineri seara șeful IGPR, Liviu Vasilescu.

În urmă cu doar o zi, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, anunța că zvonul potrivit căruia Alina Bica ar fi în Madrid nu este confirmat.

„Despre Alina Bica, despre care spuneați că este localizată în Madrid, sincer nu aveam această informație, nu pot s-o comentez, trecem la Puiu Popoviciu, de asemenea, cererea de extrădare a fost admisă în fond și se află într-o formă de recurs, așteptăm rezultatul. Din experiența acumulată vă pot spune că sunt optimist, cooperarea judiciară își va face efectul”, a declarat, joi, ministrul Justiției – Cătălin Predoiu la Realitatea PLUS.

Redăm, integral, comunicatul transmis de șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, vineri, 10 iulie 2020

„In urma cooperarii politienesti internationale, precum si a bunei relatii instiutionale intre ministrul afacerilor interne din Romania si ministrul de interne Italian, in aceasta seara, colegii din Italia au identificat si retinut doi urmariti internationali:

1. BICA Alina Mihaela, urmarita international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru favorizarea faptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

2. BENE Ioan, urmarit international in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul Bucuresti, pentru fals sub inscrisuri sub semnatura privata, dare de mita, evaziune fiscala. Acesta are de executat 6 ani si 2 luni inchisoare.

Cei 2 urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând a fi prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predarii către Romania.