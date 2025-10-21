Petrolul Ploiești a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe teren propriu, în ultima partidă din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Diferența a fost făcută de golul marcat de Denis Radu (77).

Petrolul nu o mai învinsese pe CFR Cluj de nouă ani, din 6 mai 2016 (1-0), potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.

CFR a făcut un nou meci dezamăgitor, având puține ocazii de gol, prin Lindon Emerllahu (7) și Lorenzo Biliboc (90+1).

Ricardinho a ratat două ocazii uriașe pentru Petrolul (40, 45), iar Adrian Chică-Roșă a trimis în bară (66).

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 29 de ori, de 13 ori au câștigat ardelenii, de opt ori s-au impus ploieștenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Partida a fost una specială pentru Alexandru Mateiu, care a jucat meciul său cu numărul 400 pe prima scenă din România (FC Brașov, Universitatea Craiova, Petrolul), bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alți 28 de jucători.

Petrolul a reușit a doua sa victorie consecutivă, ambele fără gol primit.

CFR are doar o victorie în ultimele 12 etape, șapte egaluri și patru eșecuri.