Prevenirea victimizării minorilor constituie una dintre prioritățile Poliției Române, iar activitățile subsumate acestui domeniu continuă și în noul an școlar. Astăzi a debutat un nou an şcolar, an în care poliţiştii gălățeni îşi propun să asigure în continuare copiilor un mediu sigur, propice acumulării de informaţii necesare atât în procesul educaţional cât şi pe parcursul vieţii.

”Campania de informare ”Vacanța s-a terminat. Sunteți pregătiți pentru un nou început?” continuă. Astăzi, ne-am aflat chiar în curtea școlii, în mijlocul elevilor, părinților și cadrelor didactice, pentru a ura tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri.

Am profitat de ocazie pentru a le oferi copiilor materiale conținând recomandări vizând prevenirea victimizării și pentru a discuta cu adulții despre siguranța celor mici.

Colaborarea eficientă dintre școală, familie și poliție constituie un element esențial în conturarea unui cadru sigur de manifestare pentru copii, în care ei să poată să se dezvolte armonios și să evolueze.

De aceea, pe tot parcursul anului școlar, vom fi în unitățile de învățământ sau în proximitatea acestora, pe traseele către casă sau școală, vom participa la ședințele cu părinții și vom derula activități informativ-preventive care să îi ajute pe copii să evite situațiile de risc și să ia cele mai bune decizii pentru siguranța lor.” transmit reprezentanții IPJ Galați.

Sursa: Realitatea de Galati