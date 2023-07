UNTOLD 2023, festival care are loc în perioada 3-6 august, se apropie cu paşi repezi, iar organizatorii promit o experienţă de neuitat, cu muzică şi distracţie în inima oraşului Cluj.

Pentru cea de-a 8-a ediţie, organizatorii promit un nou concept creativ, Phoenix, şi prezintă lista artiştilor care vor urca pe cele opt scene. Organizatorii anunţă un tărâm al bucuriei de peste 235.000 de metri pătraţi, cu un vortex de lumini, unice în felul lor, aflate într-o continuă interacţiune pentru a crea ceva cu adevărat special: un Phoenix în cele mai vii culori. În timpul celor patru zile de festival, oraşul Cluj-Napoca devine epicentrul muzicii, cu cei mai mari artişti şi DJ din întreaga lume.

Line-up-ul complet al festivalului

Cei mai importanţi artişti şi DJ-i din lume vor fi pe Cluj-Arena. Cu o combinaţie de genuri, artiştii de la mainstage sunt: Imagine Dragons, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Alok, Alesso, Ava Max, Bebe Rexha, B Jones, Eric Prydz, Fedde Le Grand, Ferg, French Montana, Justin Jesso, KSHMR, Olly Murs, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Thievery Corporation, Topic, Tujamo, WizTheMC, Years & Years, Zhu.

Scena Galaxy, casa techo a festivalului UNTOLD, este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground: Tale Of Us, Amelie Lens, Ann Clue, Bedouin, Boris Brejcha, Camelphat, Charlie, Dixon, Kasia, Mahony, Marco Carola, Mathame, Mihigh, Nusha, Persic, Priku, Sara Bluma, Sit, Sublee, Vizan, Woo York Live.

De la trap, hip-hop, drum’n’bass sau dubstep, până la genuri experimentale, scena Alchemy este pregătită pentru cei mai cunoscuţi artişti naţionali şi internaţionali: Apashe, Borgore, Dub Fx & Woodnote, Valentino Khan, Alex Super Beats, Amuly, Azteca, Berechet, Deliric X Silent Strike, DOC, Fc DNC, Gheboasa, Grasu XXXL x Guess Who, Ian, Idk, Killa Fonic, M.G.L., Macanache, Marko Glass Ft. Bvcovia, Nane, Og Eastbull, Oscar, Paraziţii, Petre Ştefan, Puya, Rava, Şatra B.E.N.Z., Specii, Spike, Yny Sebi.

Scena Fortune reprezintă o destinaţie esenţială pentru toţi iubitorii de trance care doresc să se conecteze cu muzica şi să se bucure de o experienţă uplifting în cadrul festivalului UNTOLD, alături de: Alex Kunnari, Allen Watts, Aly & Fila, Anamē, Andrew Rayel, Artento Divini, Ben Gold, Bogdan Vix, Craig Connelly B2b Factor B, David Rust, Daxson, Drym, Ilan Bluestone, John O’callaghan & Bryan Kearney Pres. Key4050, Laura Van Dam, Madwave, Markus Schulz, Men-D, Nick Havsen, Nikolauss B2b Starpicker, Ruben De Ronde, Suncatcher & Exolight, The WLT, Uufo, William Schneider, Xijaro & Pitch.

Fanii genurilor deep house, tech house şi chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Acid Pauli, Am I Right (Live), Anthony Middleton (Audiofly),Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), DJEFF b2b Fiona Kraft, Dubfire, Gheist (Live), Glauco Di Mambro, Guy J, Guy Mantzur, John Woods, Marwan Dua, Maya Mar, Mihai Popoviciu, Mira & Chris Schwarzwälder, Oliver Koletzki, Paax (Tulum), Parra For Cuva Live, Rampue (Live), Satori, Sean Doron, Sébastien Léger (Modular Live Show), Secret Factory, Shagy, Stavroz DJ Set, Themba, Tooker (Live).

