Un tănâr de 25 de ani și-a ucis mama, mătușa și sora. Masacrul a avut loc într-un sat din Bulgaria, iar după ce și-a împușcat familia, criminalul a incendiat casa.

Atacul sângeros a avut loc în zorii zilei. Criminalul l-a rănit și pe fratele său în vârstă de 7 ani, însă acesta din mâinile sale și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Ulterior, a fost interogat de autorități. Poliția și pompierii au intervenit la fața locului și au stins incendiul în care cele trei victime au fost carbonizate. Individul a fost reținut, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit rapoartelor inițiale, suspectul și-a țintit mătușa, în vârstă de 73 de ani, mama, în vârstă de 47 de ani, sora, în vârstă de 13 ani, dar și fratele mai mic, în vârstă de 7 ani.

În ciuda rănilor suferite, copilul a reușit să scape din casa în flăcări și să alerteze autoritățile, furnizând informații cruciale despre atac.

Poliția, echipajele de urgență din Ruen și pompierii din Aytos au intervenit rapid. Incendiul a fost stins la scurt timp. În casă au fost descoperite trei cadavre carbonizate.

Trei cadavre, găsite carbonizate

Băiatul de 7 ani a fost spitalizat și este în afara oricărui pericol.

Tânărul de 25 de ani, suspect în acest caz, a fost reținut în jurul orei 9.35, în urma unor măsuri operative rapide de căutare întreprinse de ofițerii Direcției Regionale Burgas a Ministerului de Interne.

O anchetă preliminară a fost deschisă în acest caz de Parchetul regional din Burgas.

Investigație sunt în curs de desfășurare, sub supravegherea directă a parchetului, autoritățile urmând să stabilească toate circumstanțele care au condus la acest act devastator.

Amintim că, în urmă cu doi ani, un român și-a împușcat iubita bulgăroaică într-un coafor din Ruse, apoi s-a sinucis.

Cu câțiva ani în urmă, un tânăr de 21 de ani a fost arestat pentru violarea şi asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova.