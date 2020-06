Un centru de îngrijire a tinerilor cu dizabilități din Galați este plasat sub carantină, după ce 20 de angajați au fost testați pozitiv pentru Covid-19.

Un centru de îngrijire a tinerilor cu dizabilități din Galați a fost plasat sub carantină după ce 20 de angajați au fost testați pozitiv la infecția cu noul coronavirus. În cadrul centrului sunt 39 de persoane ce necesită asistență și 51 de angajați. Toți angajații testați sunt asimptomatici, iar beneficiarii vor fi testați și ei, deși nici unul nu prezintă simptome până acum. Dintre cei pozitivi sunt infirmiere, asistenți medicali și personal responsabil de educația beneficiarilor. Cei care beneficiază de asistență în acest centru sunt foști copii din sistemul de asistență pentru minori, au vârste între 18 și 40 de ani și prezintă diferite stadii de handicap.

Centrul se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi. Purtătoarea de cuvânt, Tania Calcan, ne-a transmis următoarele:

„Centrul pentru îngrijire persoane adulte nr. 1 Galați. Au fost testați și confirmați pozitiv Covid 19 un număr de 20 de angajați. In centru sunt rezidenți 39 de beneficiari, tineri 18 -40 de ani, încadrați în grad de handicap. Numar total angajați 51 de persoane, 16 declarați negativ la test. Pana la ora 12 .00 erau internate 3 persoane din cele 20., iar în cursul zilei urma estarea tuturor beneficiarii si restul angajaților. Starea de sănătate este bună, nimeni nu are febra, tuse, alte simptome asociate bolii si sunt monitorizati de cateva ori pe zi. De la declararea carantinei, toți cei prezenți vor rămâne în izolare in centru. Se aplica toate recomandările si procedurile primite, iar ancheta DSP este in derulare.”